  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৬:০৫ এএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সরকারি চাল বিতরণ নিয়ে বিএনপির দুপক্ষে সংঘর্ষ, আহত ১৫
মাগুরা সদর হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে/ছবি: সংগৃহীত

মাগুরা পৌরসভায় সরকারি বরাদ্দের চাল বিতরণ নিয়ে বিএনপির দুপক্ষে সংঘর্ষ ঘটেছে। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শিবরামপুর ও বাটিকাডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এসময় ওয়ার্ড বিএনপির অফিস ভাঙচুর করা হয়।

ঘটনার পর পুলিশ ও সেনা সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সেই সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঈদ উপলক্ষে সরকারি বরাদ্দের চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি তারিকুল শেখ ও স্থানীয় বিএনপি নেতা আবু মিয়ার মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে তাদের সমর্থকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ বাধে। এতে আহত হয়ে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন মাগুরা সদর হাসপাতালে যান।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ শিবলী সাদিক জানান, এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

