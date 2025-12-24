আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে কুয়াশায় মাঝ নদীতে আটকে আছে ৩ ফেরি

আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে কুয়াশায় মাঝ নদীতে আটকে আছে ৩ ফেরি
ঘন কুয়াশায় নৌপথের চ্যানেল মার্কিং পয়েন্ট ঢেকে থাকায় আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে মাঝ নদীতে আটকে আছে তিনটি ফেরি। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টা থেকে শাহ আলী, চিত্রা ও ধানসিঁড়ি নামের তিনটি ফেরি আটকা পটে আছে।
বিআইডব্লিউটিসি’র কাজিরহাট ঘাট কার্যালয়ের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. ফখরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, রাতে আরিচা প্রান্ত থেকে পরপর শাহ আলী ও চিত্রা নামের ফেরি দুটি রওনা হওয়ার পর ঘন কুয়াশায় এগোতে না পেরে বাধ্য হয়ে রাত সাড়ে ৩টার দিকে মাঝ নদীতে নোঙর করে। এর ঠিক নিকটবর্তী সময়ে কাজিরহাট প্রান্ত থেকে ছেড়ে যাওয়া ধানসিঁড়ি ফেরিটিও মাঝ নদীতে কুয়াশায় আটকে যায়। এরপর থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, কাজিরহাট ঘাটে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ফেরিটি লোডেড অবস্থায় অপেক্ষমাণ রয়েছে। বাতাস রয়েছে, কুয়াশা কাটলেই ফেরি ছাড়া হবে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/এএসএম