৫ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু
ঘন কুয়াশার কারণে দীর্ঘ প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে পদ্মা নদীতে কুয়াশার ঘনত্ব কমে গেলে পুনরায় এ রুটে ফেরি চলাচল শুরু হয়।
এর আগে সকাল পৌনে ৬টার দিকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্বের কারণে চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা রোধে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয়।
এদিকে দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় নদী পারের অপেক্ষায় দৌলতদিয়া ঘাট প্রান্তের সড়কে সিরিয়ালে আটকা পড়েছে বেশ কিছু যানবাহন। এসময় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার সহকারী ব্যবস্থাপক নূর আহাম্মদ জানান, কুয়াশার ঘনত্ব কমে আসায় সকাল ১০টা ৪০ মিনিট থেকে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। এখন সিরিয়ালে থাকা যানবাহনের চাপ দ্রুত কমে আসবে। বর্তমানে এ রুটে ছোট বড় ১০টি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে।
রুবেলুর রহমান/এমএন