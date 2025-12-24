পটুয়াখালী-৩
নুরকে বিএনপির মনোনয়ন, সিদ্ধান্তহীনতায় দলীয় নেতাকর্মীরা
দীর্ঘদিনের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা–গলাচিপা) আসনে বিএনপির পক্ষ থেকে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও সাবেক ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুরকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তিনি ‘ট্রাক’ প্রতীক নিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মনোনয়নের এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আসনটিতে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সিদ্ধান্তহীনতা ও হতাশা দেখা দিয়েছে নেতাকর্মীদের মধ্যে।
দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে দলের দুঃসময়ে মাঠে সক্রিয় থাকার পরও নির্বাচনের সময় অন্য একটি দলের নেতাকে মনোনয়ন দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
স্থানীয় ভোটারদের মধ্যেও এ সিদ্ধান্ত নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।
দিনমজুর সোবহান মিয়া বলেন, নুর আন্দোলনে সবসময় মানুষের পাশে ছিলেন। তিনি আমাদের এলাকার গর্ব। এবার তাকেই এমপি হিসেবে দেখতে চাই।
রিকশাচালক ইদ্রিস বিশ্বাস বলেন, এলাকায় যাকে সব সময় মিছিল-মিটিংয়ে দেখেছি তিনি হাসান মামুন। তাকেই এমপি হিসেবে চাই।
ভ্যানচালক রফিক মিয়া বলেন, নুর একজন দলের প্রধান। এলাকার উন্নয়নে তিনি সবচেয়ে ভালো ভূমিকা রাখতে পারবেন। তাই তাকেই ভোট দেব।
দশমিনা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম শানু বলেন, নমিনেশন কাকে দেওয়া হয়েছে বা হয়নি- সেটা আমার মনের ভেতর থাকবে। দল কাকে নমিনেশন দিয়েছে, কী করব, সেটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।
দশমিনা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি খোরশেদ আলম বলেন, নুরকে যদি নমিনেশন দেওয়া হয়, তাহলে নেতাকর্মীদের তার পক্ষে কাজ করার মতো অবস্থান নেই।
গলাচিপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান বলেন, মনোনয়ন যাকেই দেওয়া হোক না কেন, আমরা এবারের নির্বাচনে হাসান মামুনের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকব।
কেন্দ্রীয় বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন জাগো নিউজকে বলেন, এ নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই।
মনোনয়ন প্রসঙ্গে জানতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
উল্লেখ্য, এদিকে বুধবার গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও সাবেক ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুরের বাবা ইদ্রিস হাওলাদার দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। সোমবার গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুনের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এনএইচআর/জেআইএম