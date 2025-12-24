মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে বগুড়া

মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে বগুড়া
বগুড়ায় জেঁকে বসেছে হাড়কাঁপানো শীত। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) জেলায় চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরের হিমেল বাতাস আর ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে পুরো জনপদ। দিনভর সূর্যের দেখা না মেলায় কনকনে ঠান্ডায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।
বগুড়া আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টায় জেলায় এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। এর আগে মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে তাপমাত্রা আরও কমেছে।
আবহাওয়া অফিসের উচ্চ পর্যবেক্ষক শাহিদুজ্জামান সরকার বলেন, সকাল থেকে জেলাজুড়ে ঘন কুয়াশা রয়েছে। বাতাসের আর্দ্রতার কারণে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মতো কুয়াশা পড়ছে। সামনের দিনগুলোতে তাপমাত্রা আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
শীতের তীব্রতায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও নিম্ন আয়ের মানুষ। আজ সকাল থেকে কুয়াশার কারণে সড়ক-মহাসড়কে দৃষ্টিসীমা কমে আসায় যানবাহনগুলোকে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে।
আবহাওয়াবিদদের মতে, হিমালয় থেকে আসা শীতল বাতাস, আকাশ মেঘলা থাকায় এবং সূর্যের দেখা না মেলায় দিনের বেলাতেও শীতের দাপট কমছে না।
