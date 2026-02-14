ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৭০ হাজার টাকা

ভিভো বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৭০ হাজার টাকা
ভিভো বাংলাদেশে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২৮ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন। মাসিক বেতন ৭০ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ভিভো বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৬-৮ বছর
বেতন: ৭০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ভিভো বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জেআইএম