বিদেশি পিস্তলসহ স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
গ্রেফতার রোহান রশিদ

মাগুরায় বিদেশি পিস্তলসহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রোহান রশিদ দুরুদকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাগুরা শহরের তাঁতিপাড়ার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে ৯ এমএম বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি এবং একটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতার রোহান রশিদ মাগুরা পৌর এলাকার তাঁতিপাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিকুর রহমান তাকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলছে। তারই অংশ হিসেবে যৌথবাহিনীর অভিযানে পিস্তল ও গুলিসহ তাকে আটক করা হয়।

ওসি আরও জানান, রশিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। তার নামে অন্য কোনো মামলা আছে কি-না সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসআর

 

