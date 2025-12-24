  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় ডেভিল হান্ট অভিযানে দুই আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
মাগুরায় ডেভিল হান্ট অভিযানে দুই আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

মাগুরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জামির হোসেন এবং সদর উপজেলার বেরইল পলিতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আলী হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিকুর রহমান গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর অংশ হিসেবে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এই অভিযান অব্যাহত আছে।

মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।