দেওয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা, পুলিশের সঙ্গে আসামির ধস্তাধস্তি

দেওয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা, পুলিশের সঙ্গে আসামির ধস্তাধস্তি
সুনামগঞ্জে দেওয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করেছেন আফজাল হোসেন নামের এক আসামি। এসময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয়। পরে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে পৌর শহরের হাসননগর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আফজাল হোসেন সন্ত্রাস বিরোধী মামলার আসামি
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে আফজাল হোসেনকে খুঁজছিল পুলিশ। বুধবার বিকেলে শহরের হাসননগর এলাকার একটি জিমে ওই আসামি রয়েছেন খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। বিষয়টি টের পেয়ে সেখানকার দোতলা ভবনের জানালা দিয়ে দেওয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করেন আফজাল। পরে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। এসময় আসামির সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়।
সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন সেখ জাগো নিউজকে বলেন, অনেক চেষ্টার পর আসামিকে ধরতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।
লিপসন আহমেদ/এসআর