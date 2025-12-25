দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ৫ ঘণ্টা পর ফেরি চলাচল স্বাভাবিক
ঘন কুয়াশার কারণে দুই দফায় প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) ভোর ৫ টার দিকে পদ্মা নদীতে কুয়াশার ঘনত্ব কমে গেলে পুনরায় এ রুটে ফেরি চলাচল শুরু হয়।
এরআগে বুধবার দিনগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্বের কারণে চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় নৌ-দুর্ঘটনারোধে রাত পৌনে ১টা পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে রাত সোয়া ২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয়।
এদিকে দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় নদী পারের অপেক্ষায় দৌলতদিয়া ঘাট প্রান্তের সড়কে সিরিয়ালে আটকা পড়ে বেশ কিছু যানবাহন। এ সময় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন জানান, ঘন কুয়াশায় ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। দুই দফায় প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ ছিলো ফেরি চলাচল। ঘনত্ব কমে আসায় ভোর ৫টা থেকে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। তবে কোন সিরিয়াল নেই। বর্তমানে এ রুটে ছোট বড় ১৫টি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে।
