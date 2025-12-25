টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার পথে বিএনপির অর্ধলাখ নেতাকর্মী
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে টাঙ্গাইল থেকে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন।
বিশেষ করে জেলা বিএনপির উদ্যাগে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে টাঙ্গাইল রেলওয়ে স্টেশন থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। এছাড়া শতাধিক গাড়িবহরও সকালে ঢাকার উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়েছে।
বিএনপির নেতাকর্মীরা জানান, টাঙ্গাইল সদরসহ জেলার ১২টি উপজেলা থেকে অন্তত ৫০-৬০ হাজার নেতাকর্মী ঢাকায় যাচ্ছেন। একটি স্পেশাল ট্রেন ছাড়াও টাঙ্গাইল শহর থেকে শতাধিক বাসসহ বিভিন্ন যানবাহনে নেতাকর্মীরা ঢাকায় যাচ্ছেন।
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল বলেন, বাস, মাইক্রোবাস ও প্রাইভেটকারসহ পাঁজ শতাধিক গাড়ি নিয়ে প্রিয় নেতাকে দেখতে ঢাকায় যাচ্ছেন নেতাকর্মীরা। ধারণা করা হচ্ছে এতে প্রায় ৫০-৬০ হাজার নেতাকর্মী হবে। প্রিয় নেতা তারেক রহমানকে দেখতে আমরা সবাই উৎফুল্ল।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর