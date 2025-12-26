  2. দেশজুড়ে

সাড়ে ৯ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়ায় ফেরি চলাচল শুরু

প্রকাশিত: ০৯:৫৭ এএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সাড়ে ৯ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়ায় ফেরি চলাচল শুরু

ঘন কুয়াশায় সাড়ে ৯ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পদ্মা নদীতে কুয়াশার ঘনত্ব কমে গেলে পুনরায় এ রুটে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১২টার দিকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্বের কারণে চ্যানেলের বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগু‌লো অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় নৌ-দুর্ঘটনা রোধে বিআইড‌ব্লিউটি‌সি কর্তৃপক্ষ ফে‌রি চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এদি‌কে দীর্ঘ সময় ফে‌রি চলাচল বন্ধ থাকায় নদী পারের অপেক্ষায় দৌলত‌দিয়া ঘাট প্রান্তের সড়কে সি‌রিয়ালে আটকা পড়ে‌ বেশ কিছু যানবাহন। এ সময় তীব্র শী‌তে দুর্ভোগে পড়েন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।

বিআইডব্লিউটিসি দৌলত‌দিয়া ঘা‌ট শাখার ব‌্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন জানান, কুয়াশায় ঘনত্ব কমে আসায় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ফে‌রি চলাচল শুরু হয়েছে। এখন সি‌রিয়ালে থাকা যানবাহনের চাপ দ্রুত কমে আসবে। বর্তমানে এ রুটে ছোট বড় ১২টি ফে‌রি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে।

