চাঁদপুরে দুই লঞ্চের সংঘর্ষ

নিহত ৫ যাত্রীর মধ্যে ৪ জনের পরিচয় শনাক্ত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে ঘন কুয়াশার মধ্যে এমভি অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চের ধাক্কায় ভোলার চরফ্যাশন থেকে ঢাকাগামী এমভি জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চের অন্তত ৫ জন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। নিহতদের মধ্যে ৪ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে পরিচয় নিশ্চিতের বিষয়টি জানিয়েছেন ভোলার ইলিশা নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও‌সি) সৈয়দ আশিকুর রহমান।

পরিচয় শনাক্ত হওয়া চারজন হলেন, ভোলার লালমোহনের প‌শ্চিম চর উম্মেদ ইউনিয়নের মো. মিলনের স্ত্রী রিনা বেগম (৪০), একই উপজেলার কা‌জিরাবাদ গ্রামের আব্দুল গ‌ণি (৩৮), মো. সাজু (৪৫) ও চরফ্যাশন উপজেলার দুলারহাট থানা এলাকার আহম্মেদপুরের মো. হা‌নিফ (৬০)।

লঞ্চের যাত্রী ও নৌ-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বিকেলে চরফ্যাশনের ঘোষেরহাট ঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এমভি জাকির সম্রাট-৩। শুক্রবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে চাঁদপুরের মেঘনা নদীতে পৌঁছালে প্রচণ্ড কুয়াশার কারণে লঞ্চটি গতি কমিয়ে দেয়। এসময় পেছন থেকে আসা বরিশালগামী অ্যাডভেঞ্চার-৯ লঞ্চটি সজোরে ধাক্কা দিলে জাকির সম্রাট-৩ লঞ্চের একপাশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে এখন পর্যন্ত ৫ জ‌ন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। আর আহত হ‌য়েছে অন্তত ১০ জন যাত্রী। দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত লঞ্চটি নিহত ও আহত যাত্রীদের নিয়ে ঢাকা সদরঘাটে পৌঁছায়।

ভোলার ইলিশা নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, ঘটনাটি চাঁদপুর জেলায় ঘটেছে। তবে আমরা নিহত ও আহতদের খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছি।

জুয়েল সাহা বিকাশ/কেএইচকে/এএসএম

