নির্বাচনের আগের রাতে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকলো এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৩ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে।

বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাতে দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলম এক বার্তায় বিষয়টি জানিয়েছেন।

তিনি জানান, আজ ১১ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ১১টায় দলের বাংলামোটর কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও সেক্রেটারি মনিরা শারমিন উপস্থিত থাকবেন।

