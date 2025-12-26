  2. দেশজুড়ে

ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদিকে এমপি প্রার্থী করার দাবিতে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শহীদ শরিফ ওসমান হাদির ছোট বোন মাসুমা হাদিকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য প্রার্থী করার দাবিতে হাদির ‍নিজ জেলা ঝালকাঠিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় নলছিটি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আয়োজিত এ মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এতে স্থানীয়সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, শহীদ শরিফ ওসমান হাদি দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আত্মত্যাগ করেছেন। তার আদর্শ ও ত্যাগকে সম্মান জানিয়ে তার পরিবারের সদস্য মাসুমা হাদিকে সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চান তারা। তাদের মতে, মাসুমা হাদি জনগণের পক্ষে কথা বলার যোগ্যতা রাখেন এবং এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

মানববন্ধন চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার প্রদর্শন করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দাবি তুলে ধরেন।

