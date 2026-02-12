টাকাসহ আটক ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াত আমিরকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

টাকাসহ আটক ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াত আমিরকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর
ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিনকে টাকা ফেরতসহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকায় ব্যবস্থা নেননি ম্যাজিস্ট্রেট।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাতে তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঠাকুরগাঁও-১ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রাথী দেলোয়ার হোসেন ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি লিখেছেন, জেলা আমিরকে হেনস্তার জন্য মাফ চাইতে হবে প্রশাসনকে। জনগণ সব অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে বিজয় আনবে দাঁড়িপাল্লায় ইনশাআল্লাহ।
জানা গেছে, বেলাল উদ্দিন ঠাকুরগাঁও পৌর শহরে অবস্থিত সালন্দর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার শিক্ষক। তিনি ঠাকুরগাঁও শহরের হাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম দবিরুল ইসলাম।
এর আগে, এদিন দুপুর ১২টার দিকে ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির বেলাল উদ্দিনকে নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ টাকাসহ আটক করা হয়। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানকার হৃদরোগ বিভাগের সিসিইউ-১ এ চিকিৎসা নিয়েছেন। পরে সেখান থেকে পরিবারের কাছে পাঠানো হয় তাকে।
তানভীর হাসান তানু/এএমএ