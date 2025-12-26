  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে জামায়াতে যোগ দিলেন আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জে জামায়াতে যোগ দিলেন আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা

কিশোরগঞ্জের ভৈরব রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকার মগবাজারস্থ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমানের হাতে ফুল দিয়ে তিনি দলে যোগ দেন। এ সময় তিনি সংগঠনের সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করেন।

কিশোরগঞ্জে জামায়াতে যোগ দিলেন আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদ্য জামায়াতে যোগ দেওয়া সাবেক সংসদ সদস্য ও কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রঞ্জন, কিশোরগঞ্জ জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক রমজান আলী, ভৈরব উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা কবির হোসাইন এবং ভৈরব পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির শাজাহান সরকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, গত ১৩ ডিসেম্বর বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ও কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রঞ্জন জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়ে আলোচনায় আসেন।

এসকে রাসেল/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।