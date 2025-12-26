ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরি চলাচল বন্ধ
ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
দুর্ঘটনা এড়াতে শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) আরিচা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া প্রান্তে ছয়টি এবং মাঝনদীতে তিনটি ফেরি আটকে আছে।
উপমহাব্যবস্থাপক আরও বলেন, কুয়াশার তীব্রতায় নৌপথ সম্পূর্ণভাবে ঢেকে পড়ে এবং মার্কিং বাতিগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়। এতে যে কোনো ধরনের নৌদুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে ফেরিসহ সব ধরনের নৌযান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে পরিস্থিতি বিবেচনায় পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক করা হবে।
সজল আলী/এসআর/এএসএম