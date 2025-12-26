নির্বাচন করার ঘোষণা আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীর

নির্বাচন করার ঘোষণা আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীর
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে নিজ বাসভবনে মতবিনিময় সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।
এসময় আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেন, ‘গত কয়েকদিন ধরে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলাম—নির্বাচনে অংশ নেবো কি নেবো না। আমি সবসময় জনগণের মতামত ও জনরায়কে প্রাধান্য দিয়ে রাজনীতি করি। আমার কর্মী-সমর্থক এবং এলাকার সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়েই আমি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনি প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবো। এরপর পর্যায়ক্রমে গণসংযোগ ও নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু করা হবে।’
তবে স্বতন্ত্র না অন্য কোনো দলের হয়ে নির্বাচন করবেন তা জানা যায়নি। এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/এএসএম