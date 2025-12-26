কাজিরহাট-আরিচা রুটে ঘন কুয়াশায় মাঝনদীতে আটকা ফেরি

কাজিরহাট-আরিচা রুটে ঘন কুয়াশায় মাঝনদীতে আটকা ফেরি
তীব্র ঘন কুয়াশায় নৌপথের মার্কিং চ্যানেল দেখা না যাওয়ায় আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত ৮টা থেকে যাত্রী ও যানবাহন নিয়ে মাঝ নদীতে নোঙর করতে বাধ্য হয়েছে ‘ধানসিঁড়ি’ নামের একটি ফেরি। বিআইডব্লিউটিসির কাজিরহাট কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মো. ফয়সাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গত কয়েকদিন ধরেই রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশায় ঢেকে যায় নৌপথের মার্কিং চ্যানেল। আজ কুয়াশার তীব্রতা আরও বেশি হওয়ায় সন্ধ্যার পর থেকেই ফেরি চালানোয় কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিলো। আরিচা থেকে ছেড়ে আসা চিত্রা ও শাহ আলী নামের দুটি ফেরি পৌনে ৮টার দিকে কাজিরহাট ঘাটের কাছাকাছি এসে কুয়াশায় এগোতে সমস্যা হচ্ছিলো। পরে অতিরিক্ত লাইট ও বিকল্প ব্যবস্থায় ওই দুটি ফেরিকে ঘাটে আনা হয়।
মো. ফয়সাল বলেন, তবে সাড়ে ৬টার দিকে ছেড়ে আসা ধানসিঁড়ি ফেরিটি মাঝ নদীতে এসে আর এগোতে পারেনি। ফলে যাত্রী ও যানবাহনসহ মাঝ নদীতেই নোঙর করেছে। এরপর থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ আছে। কুয়াশার যে তীব্রতা তাতে আজ আর ফেরি চালানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।
