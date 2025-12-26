  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় মা-মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বগুড়ায় মা-মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
ফাইল ছবি

বগুড়ার সোনাতলায় একটি বাড়ি থেকে মা ও মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার জোরগাছা ইউনিয়নের শিচারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন ওই গ্রামের কামরুজ্জামানের স্ত্রী চায়না খাতুন (৩২) এবং তাদের মেয়ে খাদিজা আক্তার (১৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জুমার নামাজের পর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে শোবার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না মেলায় একপর্যায়ে তারা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। সেখানে টিনশেড ঘরের আড়ার সঙ্গে মা ও মেয়েকে ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা এসে মরদেহ দুটি উদ্ধার করেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সদরুল আমীন লিমন বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মা ও মেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন। আমরা চাই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসুক।’

সোনাতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে একে আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।