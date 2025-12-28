বগুড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মা-ছেলের মৃত্যু

বগুড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মা-ছেলের মৃত্যু
বগুড়ার সোনাতলায় ট্রেনের ধাক্কায় এক নারী ও তার আট বছর বয়সি ছেলের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সোনাতলা পৌর এলাকার ছয়ঘরিয়া পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, এটি আত্মহত্যা।
মৃতরা হলেন- গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার দোয়াইল এলাকার বাসিন্দা রনি বেগম (৩০) ও তার ছেলে আরাফাত (৮)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে রনি বেগম তার ছেলেকে নিয়ে রেললাইনের ওপর দিয়ে সোনাতলার দিকে আসছিলেন। সান্তাহার থেকে লালমনিরহাটগামী ‘পদ্মরাগ’ ট্রেনটি যখন আসছিল, তখন তাদের দুজনকে রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। তিনি তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মা ও ছেলের মৃত্যু হয়। এসময় তাদের বাঁচাতে গিয়ে ওই ব্যক্তিও আহত হয়েছেন।
সোনাতলা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মা ও ছেলে আত্মহত্যা করেছেন। তবে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।
