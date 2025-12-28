  2. দেশজুড়ে

আলতাফ হোসেন চৌধুরী

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনে নির্বাচনের গতি-মাত্রা বেড়েছে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এবং সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘ ১৮ বছর পর বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গতি ও মাত্রা বেড়ে গেছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ শহিদ হোসেন চৌধুরীর হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, দেশের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে মা-বোনেরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এজন্য আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তিনি আরও বলেন, পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপিসহ মোট আটজন প্রার্থী রয়েছেন। দল বড় বা ছোট বিষয় নয়, প্রার্থীর পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতার ওপরই ভোটের ফলাফল নির্ভর করে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র চলছে ও তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ জানে কীভাবে অধিকার আদায় করতে হয়।এই নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশের প্রায় ২০ কোটি মানুষ আবারও প্রমাণ করবে কীভাবে সকল ষড়যন্ত্র পদদলিত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

এসময় প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী মাকসুদ আহমেদ বায়েজিদ পান্না, পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি সেনাংশু সরকার কুট্টি, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান টোটনসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/জেআইএম

