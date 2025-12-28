কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ৩ ভারতীয় নাগরিককে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ
কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্ত দিয়ে আবারও তিন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল সাতটার দিকে রৌমারী উপজেলা চর বোয়ালমারী সীমান্ত হতে দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাগেরহাট বাজার নামক এলাকা থেকে তাদের আটক করে বিজিবি।
এর আগে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে রৌমারী উপজেলার শৌলমারী ইউনিয়নের চর বোয়ালমারী সীমান্তের ১০৫৯ নম্বর মেইন পিলার এলাকা দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া পার করে তাদের বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে দেওয়া হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন- ভারতের আসাম রাজ্যের নওগাঁও জেলার সামগিরি থানার ছালনা এলাকার বাসিন্দা আয়েশা বেগম (৫২), একই জেলার কোরিয়াবর থানার আব্দুল জব্বার মিয়ার ছেলে রুস্তম আলী (৬৬) এবং রোহা থানার সমর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী (৪৬)।
স্থানীয় সূত্র জানায়, পুশইনের পর ওই তিনজন আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের প্রায় দেড় কিলোমিটার অভ্যন্তরে চর বোয়ালমারী সীমান্তের বাগেরহাট বাজার এলাকায় অবস্থান করছিলেন। রোববার সকালে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে তারা বিজিবিকে খবর দেয়। পরে গয়টাপাড়া ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের আটক করেন।
আটক আয়েশা খাতুন জানান, তাদের ভারতের একটি ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে সীমান্তবর্তী কুকুরমারা বিএসএফ ক্যাম্পে আনা হয়। সেখান থেকে রাতের আঁধারে কাঁটাতারের বেড়া পার করে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমরা বাংলাদেশে যেতে অস্বীকৃতি জানালে বিএসএফ সদস্যরা নির্যাতন করতো।
এ বিষয়ে গয়টাপাড়া বিওপির কোম্পানি কমান্ডার নায়েক সুবেদার মানিক মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ভারত থেকে আসা তিনজন নাগরিককে আটক করে ক্যাম্পে রাখা হয়েছিলো। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সন্ধ্যায় তাদের আবার ভারতে পাঠানো হবে।
