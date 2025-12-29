ময়মনসিংহ
লাইন তুলে ফেলায় ট্রেন লাইনচ্যুত, রেল চলাচল বন্ধ
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে রেললাইন তুলে ফেলায় অগ্নিবীণা ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকা- ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার সালটিয়া মাঠখোলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গফরগাঁও রেলওয়ে ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. গোলাম কিবরিয়া বলেন, ময়মনসিংহ থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী আন্তঃনগর অগ্নিবীণা ট্রেনটি ঢাকায় যাচ্ছিল। ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুই কিলোমিটার উত্তর দিকে সালটিয়া মাঠখোলা এলাকা পর্যন্ত আসতে ট্রেনটির ইঞ্জিনসহ সামনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
তিনি আরও বলেন, আনুমানিক ১৫ ফুট রেললাইন রাতের আঁধারে তুলে ফেলা হয়েছে। এ কারণে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে ভাগ্যক্রমে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। রেললাইনে মেরামত করতে চেষ্টা চলছে। তবে এ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে কতক্ষণ সময় লাগবে সেটি নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।
কামরুজ্জামান মিন্টু/আরএইচ/জেআইএম