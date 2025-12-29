  2. দেশজুড়ে

খুলনা-৫ আসনে লড়তে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন গোলাম পরওয়ার

প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ম‌নোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মিয়া গোলাম পরওয়ার।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে তিনি খুলনা জেলা রিটার্নিং অফিসার আ. স. ম. জাম‌শেদ খোন্দকা‌রের হ‌াতে মনোনয়নপত্র তু‌লে দেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার খুলনা-৫ আসন থেকে আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, খুলনা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে তা গ্রহণ করেছেন। আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেবো। মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। পরিবর্তনকে সামনে রেখেই আমরা কাজ করবো।

