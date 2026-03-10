সামরিক জাদুঘরে ডিজিটাল পার্কিং সেবা চালু
বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরে দর্শনার্থীদের যাতায়াত সহজ করতে চালু হয়েছে ডিজিটাল পার্কিং সেবা ‘ইয়েস পার্কিং’। অ্যাপের মাধ্যমে আগাম বুকিং, রিয়েল-টাইম আপডেট ও সহজ পেমেন্ট সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা।
রোববার থেকে থেকে জাদুঘর প্রাঙ্গনে পার্কিং সেবাটি চালু করা হয়। সোমবার (৯ মার্চ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এখন থেকে সামরিক জাদুঘরের দর্শনার্থীরা পার্কিং সংক্রান্ত প্রয়োজনে আধুনিক অ্যাপ-ভিত্তিক সুশৃঙ্খল অনলাইন বুকিং ও ব্যবস্থাপনার সুবিধা পাবেন। এই সেবার আওতায় জাদুঘরের দর্শনার্থী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী যেকোনো স্থানের গাড়ির চালকরা তাদের গাড়ি অথবা মোটরসাইকেল নিরাপদে পার্কিং করতে পারবেন।
ইয়েস পার্কিং এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীরা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই জাদুঘর প্রাঙ্গণে পার্কিং খুঁজে পান, গাড়ি পার্কিং করতে এবং ফি পরিশোধ করতে পারেন। রিয়েল-টাইম আপডেট এবং সহজ নেভিগেশন সুবিধা থাকায় অ্যাপটি দর্শনার্থীদের একটি নিরবচ্ছিন্ন পার্কিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে, যা তাদের জাদুঘরের ভ্রমণকে আরও সহজ ও নিরাপদ করবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাদুঘর এলাকায় এই পার্কিং সেবাটি বৃহস্পতিবার থেকে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সচল থাকবে। শুক্রবার এই সেবা পাওয়া যাবে দুপুর আড়াইটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। জাদুঘরের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন বুধবার পার্কিং বন্ধ থাকবে। পার্কিং চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে বাইকের জন্য ৩০ টাকা, কারের জন্য ৫০ টাকা এবং এমপিভি, এসইউভি ও অন্যান্য বড় যানবাহনের জন্য ১০০ টাকা।
বি-ট্র্যাক সল্যুশনস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ তানভীর সিদ্দিকী বলেন, ‘ইয়েস পার্কিংয়ের মতো ডিজিটাল সমাধানগুলো দর্শনার্থীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা দেবে। আমাদের এই অ্যাপ দর্শনার্থীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী যাতায়াতকারীদের জন্য পার্কিং সুবিধা দেবে। ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে স্মার্ট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আমাদের নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে উন্নত করার একটি অঙ্গীকার।’
বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরে এই যাত্রার মাধ্যমে বি-ট্র্যাক সলিউশনস সারাদেশে নির্ভরযোগ্য ও প্রযুক্তি-নির্ভর পার্কিং সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে আরও সুদৃঢ় করল, যা দেশের স্মার্ট নগর সেবা বাস্তবায়নে একটি নতুন মাইলফলক। পার্কিং স্পেস আগাম বুক করতে ব্যবহারকারীরা গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে ইয়েস পার্কিং অ্যাপ ডাউনলোড করে নিবন্ধন করতে পারবেন।
এছাড়া মিউজিয়ামের প্রবেশপথে অবস্থানরত ইয়েস পার্কিং এজেন্টদের সহায়তায় সরাসরিও পার্কিং বুক করা যাবে। মিউজিয়ামের দর্শনার্থীদের পাশাপাশি আশপাশের যাতায়াতকারীরাও নির্ধারিত ফি পরিশোধের মাধ্যমে এখানে তাদের যানবাহন পার্ক করতে পারবেন।
