পাবনায় ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
পাবনার বেড়ায় ঘরে ঢুকে রহিমা খাতুন (৯০) নামের এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার হাটুরিয়া-নাকালিয়া ইউনিয়নের নতুন পেঁচাকোলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রহিমা ওই গ্রামের মৃত আব্দুস ছাত্তারের স্ত্রী। তিনি পাঁচ মেয়ে ও তিন ছেলে সন্তানের জননী। তিনি কবিরাজি পেশায় জড়িত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, রোববার সন্ধ্যায় নিজ বাড়ি থেকে গলা কাটা অবস্থায় চিৎকার করে দৌড়ে এসে প্রতিবেশী আব্দুল হানিফের বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন বৃদ্ধা রহিমা। রক্তাক্ত ও গলা কাটা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান।

স্থানীয়দের ধারণা, বাড়িতে বৃদ্ধাকে একা পেয়ে ডাকাতি করতে আসে দুর্বৃত্তরা। তারা তার গলা থেকে চেন ও কানের দুল খুলে নেয়। দুর্বৃত্তদের চিনে ফেলায় তাকে গালা কেটে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলেও ধারণা স্থানীয়দের।

এ ব্যাপারে বেড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র সরকার বলেন, পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া হত্যা রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

