বগুড়া-৬ আসনে তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা

প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বগুড়া-৬ (সদর) আসনে নির্বাচনে লড়তে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলার নেতারা।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে বগুড়ার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমানের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তারা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন ও সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলামসহ দলটির স্থানীয় জ্যেষ্ঠ নেতারা।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে তারেক রহমানের এই অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। একসময় বিএনপির ‌‘দুর্গ’ হিসেবে পরিচিত আসনটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া দলটি।

নির্বাচনি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৮ সাল পর্যন্ত বগুড়া-৬ আসনটি ছিল বিএনপির একক নিয়ন্ত্রণে। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই আসনে টানা চারবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন খালেদা জিয়া।

পরবর্তী সময়ে আসনটির সমীকরণ বদলে যায়। ২০১৪ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টির নুরুল ইসলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হন। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এখানে বিজয়ী হলেও তিনি শপথ নেননি। পরবর্তীতে উপনির্বাচনে বিএনপির গোলাম মো. সিরাজ নির্বাচিত হন। তবে দলীয় সিদ্ধান্তে তিনি পদত্যাগ করলে ফের উপনির্বাচন হয় এবং তাতে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাগেবুল আহসান বিজয়ী হন। ২০২৪ সালের নির্বাচনেও রাগেবুল আহসান এই আসনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বগুড়া পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত বগুড়া-৬ আসনটি রাজনৈতিকভাবে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা চার লাখ ৪৯ হাজার।

