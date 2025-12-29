বগুড়ায় ভটভটি উল্টে মাছ ব্যবসায়ী ও চালক নিহত

বগুড়ায় ভটভটি উল্টে মাছ ব্যবসায়ী ও চালক নিহত
বগুড়ার আদমদীঘিতে ট্রাক ও বাসের রেষারেষিতে ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে ভটভটির চালক ও এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল সোয়া ১০টার দিকে বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের চাটখইর গ্রাম সংলগ্ন বোয়ালিয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন- নওগাঁর রানীনগর উপজেলার আমগ্রামের লালু প্রামাণিকের ছেলে মাছ ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম (৫০) ও ভটভটি চালক একই উপজেলার খানপুর গ্রামের তাছের উদ্দিনের ছেলে চঞ্চল হোসেন (৪৫)।
পুলিশ জানা যায়, সোমবার সকালে দুপচাঁচিয়া উপজেলায় মাছ বিক্রি করে ভটভটিযোগে বাড়ি ফিরছিলেন নিহত রফিকুল ও চঞ্চল। ওই ভটভটি আদমদীঘি উপজেলার চাটখইর গ্রাম সংলগ্ন বোয়ালিয়া এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি ট্রাক ওভারটেক (অতিক্রম) করতেই সামনে দিক থেকে চলে আসে একটি যাত্রীবাহী বাস। এসময় ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে উল্টে যায়। এতে ভটভটি চালক ও মাছ ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হন।
খবর পেয়ে আদমদীঘি ফায়ার সার্ভিস তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মাছ ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর গুরুতর আগত ভটভটি চালক চঞ্চল হোসেনকে মুমূর্ষু অবস্থায় বগুড়ায় নেওয়ার পথে মারা যান।
আদমদীঘি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আতাউর রহমান জানান, ভটভটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। নিহত দুজনের পরিবারের কাছে তাদের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
