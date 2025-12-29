এনসিপি জামায়াতে বিলীন হয়নি: ভিপি নুর

  2. দেশজুড়ে

মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নুরুল হক নুর

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নুরুল হক নুর বলেছেন, এনসিপি জামায়াতে বিলীন হয়ে যায়নি।গণঅধিকার পরিষদও কোনোভাবেই বিলীন হয়নি। এটি একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বতন্ত্র অবস্থানেই রয়েছে।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

ভিপি নুর বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী যে সরকার গঠিত হবে সেটি হবে একটি ঐতিহাসিক সরকার। এই সরকারই জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কাজ করবে।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের দলীয় কিছু ক্ষতি হলেও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিএনপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করে তাদের ক্ষমতায় আনতে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠে কাজ করছি।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শিপলু খান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইখতিয়ার রহমান কবিরসহ গণঅধিকার পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

একই দিনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান মামুন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দশমিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

