বান্দরবান আসনে বিএনপি-জামায়াতসহ ৫ দলের মনোনয়নপত্র জমা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বান্দরবান ৩০০ নম্বর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পাঁচ রাজনৈতিক দলের মনোনীতরা।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বান্দরবান জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার শামীম আরা রিনির হাতে মনোনয়নপত্র জমা দেন তারা।

যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা হলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রাজপুত্র সাচিং প্রু জেরী, জামায়াতে ইসলামীর জেলা নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আবুল কালাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় পার্টি (কাদের) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জাফর মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ এবং এনসিপি চট্টগ্রাম বিভাগীয় তত্বাবধায়ক আবু সাঈদ শাহা সুজাউদ্দিন।

জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বান্দরবানে মোট ভোটার সংখ্যা তিন লাখ ৮ হাজার ৮৭৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার এক লাখ ৬২ হাজার ৮০৬ জন এবং নারী ভোটার এক লাখ ৪৬ হাজার ৬৯ জন। জেলার সাতটি উপজেলা ও দুটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত বান্দরবান-৩০০ সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ১৮৬টি।

বান্দরবান-৩০০ নম্বর আসনটি ১৯৯১ সাল থেকে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের দখলে ছিল। তবে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের পর দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই আসন ঘিরে নতুন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়েছে। বিএনপি এই আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীসহ স্বতন্ত্র অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও সক্রিয়ভাবে গণসংযোগ চালাচ্ছে।
প্রার্থীরা নিজ নিজ প্রতীক নিয়ে শহর, গ্রাম ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় গণসংযোগ করে ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তাদের প্রতিশ্রুতি।

