নওগাঁর ছয়টি আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন ৪১ প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্রসহ মোট ৪১ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর আগে জেলার এ ছয়টি আসন থেকে মোট ৫৩ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

নওগাঁ-১
এ আসনে আট প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, বিএনপির প্রার্থীর মোস্তাফিজুর রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. ছালেক চৌধুরী, সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য মাহমুদুস সালেহীন, জামায়াতের প্রার্থী অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আব্দুল হক শাহ, জাতীয় পার্টির আকবর আলী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সোহরাব হোসেন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

নওগাঁ-২
পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলা নিয়ে গঠিত নওগাঁ-২ আসন। এ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন আটজন। জমা দিয়েছেন ছয়জন।

তারা হলেন, বিএনপির প্রার্থী সামসুজ্জোহা খান, জামায়াতে ইসলামীর প্রকৌশলী এনামুল হক, এবি পার্টির মতিবুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের হুমায়ন কবির চৌধুরী, খেলাফত মজলিসের আব্দুর রহমান ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দেলোয়ার হোসেন।

নওগাঁ-৩:
মহাদেবপুর-বদলগাছী উপজেলা নিয়ে নওগাঁ-৩ আসন। এ আসন থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছিলেন ১০ প্রার্থী। জমা দিয়েছে আটজন।
তারা হলেন, বিএনপির প্রার্থী ফজলে হুদা বাবুল, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাবেক ডেপুটি স্পিকার প্রয়াত আখতার হামিদ সিদ্দিকীর ছেলে পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী জনি, জামায়াতে ইসলামীর মাহফুজুর রহমান, জাতীয় পার্টির মাসুদ রানা, বাসদের কালিপদ সরকার, বিএনএফ প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন সৈকত, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী নাসির বিন আসগর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাদ্দাম হোসেন।

নওগাঁ-৪
মান্দা উপজেলা নিয়ে গঠিত সংসদীয় আসন নওগাঁ-৪। এখান থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেন ৯ প্রার্থী। তবে জমা দিয়েছেন সাতজন।
তারা হলেন, বিএনপির প্রার্থী ইকরামুল বারী টিপু, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার আক্কাস আলী, জামায়াতে ইসলামীর খন্দকার আব্দুর রাকিব, সিপিবির ডা. এস এম ফজলুর রহমান, জাতীয় পার্টির আলতাফ হোসেন, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের সোহরাব হোসাইন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আরফানা আহমেদ ফেন্সী।

নওগাঁ-৫
নওগাঁ সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত নওগাঁ-৫ আসন। এ আসন থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেন ১০ প্রার্থী। জমা দিয়েছেন সাতজন।

তারা হলেন, বিএনপির প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম, স্বতন্ত্র হিসেবে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সমবায়বিষয়ক সম্পাদক নজমুল হক সনি, জামায়াতে ইসলামীর আ স ম সায়েম, সিপিবির শফিকুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের আব্দুর রহমান, এবি পার্টির কাজী আতিকুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন।

নওগাঁ-৬
রাণীনগর ও আত্রাই উপজেলা নিয়ে গঠিত নওগাঁ-৬ আসন। এ আসন থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেন ৮ প্রার্থী। জমা দিয়েছেন ৫ জন।

তারা হলেন, বিএনপির প্রার্থী শেখ রেজাউল ইসলাম রেজু, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে চারদলীয় জোট সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির, জামায়াতে ইসলামীর খবিরুল ইসলাম, ইসলামি আন্দোলনের প্রার্থী রফিকুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী আতিকুর রহমান রতন মোল্লা।

