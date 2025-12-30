শেরপুরের ৩ আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন যারা

শেরপুরের ৩ আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন যারা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুরের তিনটি নির্বাচনী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১৬ প্রার্থী।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে এসব মনোনয়নপত্র জমা দেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
শেরপুর-১ (সদর)
এ আসনে বিএনপির ডা. সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা, জামায়াতের হাফেজ রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম মাসুদ, এনসিপির ইঞ্জিনিয়ার লিখন মিয়া, জাতীয় পার্টির মাহমুদুল হক মনি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইলিয়াস উদ্দিন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মইনুল ইসলাম মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
শেরপুর -২ (নকলা ও নালিতাবাড়ী)
এ আসনে বিএনপির প্রকৌশলী ফাহিম চৌধুরী, জামায়াতের গোলাম কিবরিয়া ভিপি, ইসলামী আন্দোলনের আব্দুল্লাহ আল কায়েশ, জাতীয় পার্টির রফিকুল ইসলাম বেলাল ও প্রবাসী বিএনপি নেতা ইলিয়াস খান স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী ও ঝিনাইগাতি)
এ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাহমুদুল হক রুবেল, জামায়াতের নুরুজ্জামান বাদল, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক ঝিনাইগাতী উপজেলা চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আবু তালেব মো. সাইফুদ্দিন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
