মানিকগঞ্জের ৩ আসনে ২৭ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে মানিকগঞ্জের তিনটি সংসদীয় আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস বাংলাদেশ, এবি পার্টি, গণঅধিকার পরিষদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা নাজমুন আরা সুলতানার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট ২৭ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। মোট মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেছিলেন ৩২ জন প্রার্থী।

মানিকগঞ্জ-১

(ঘিওর, দৌলতপুর ও শিবালয়) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন ১০ প্রার্থী। এর মধ্যে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী এস এম জিন্নাহ কবির, জামায়াতে ইসলামী ধেথকে আবু বকর সিদ্দিক, স্বতন্ত্র থেকে মো. আব্দুল আলী বেপারী ও মো. তোফাজ্জল মনোনয়ন দাখিল করেন।

মানিকগঞ্জ-২

(সিংগাইর ও হরিরামপুর) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ৮ প্রার্থী। এর বিপরীতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৬ জন। এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী মাইনুল ইসলাম খান, জামায়াত জোটসঙ্গী খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. সালাউদ্দিন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন মো. আব্দুল হক মোল্লা ও মো. আবিদুর রহমান খান।

মানিকগঞ্জ-৩

(সদর ও সাটুরিয়া) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ১৪ প্রার্থী। এর মধ্যে ১২ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী আফরোজা খান রিতা, জামায়াতে ইসলামী থেকে মুহা. দেলওয়ার হোসাইন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মো. আতাউর রহমান আতা, মো. ফারুক হোসেন, মফিজুল ইসলাম খান কামাল ও রফিকুল ইসলাম খান।

এছাড়াও খেলাফত মজলিস বাংলাদেশ, এবি পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি ও জনতার দলের প্রার্থীরাও বিভিন্ন আসনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন।

