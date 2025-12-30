নীলফামারীর চার আসনে ৪৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৫:২৯ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নীলফামারী জেলার চারটি সংসদীয় আসনে ৩৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর আগে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন ৪৪ জন প্রার্থী।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন সকাল থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেন প্রার্থীরা।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, নীলফামারী-১ আসনে ১০ জন, নীলফামারী -২ আসনে ৭ জন, নীলফামারী -৩ আসনে ৪ জন এবং নীলফামারী -৪ আসনে সর্বোচ্চ ১২ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

নীলফামারী-১

জামায়াত ইসলামীর মাওলানা আব্দুস সাত্তার, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মাওলানা মো. মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দি, জাতীয় পার্টির মেজর (অব.) তছলিম উদ্দিন, বিএনএফ’র সিরাজুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুল জলিল, খেলাফত মজলিশের সাদ্দাম হোসেন, বাসদের রফিকুল ইসলাম, ন্যাপ’র জেবেল রহমান গানি, স্বতন্ত্র রফিকুল ইসলাম ও জাতীয় পার্টি জেপি’র মকদুম আজম আশরাফি।

নীলফামারী-২

বিএনপির শাহরিন ইসলাম তুহিন, জামায়াতে ইসলামীর আল ফারুক আব্দুল লতিফ, স্বতন্ত্র আবুল হাসনাত মো. সাইফুল্লাহ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাছিবুল ইসলাম, স্বতন্ত্র মিনহাজুল ইসলাম, খেলাফত মজলিসের সারোয়ারুল ইসলাম ও বিএনএফ’র সিরাজুল ইসলাম।

নীলফামারী-৩

বিএনপির সৈয়দ আলী, জামায়াতের মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সালাফী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমজাদ হোসেন সরকার ও জাতীয় পার্টির রোহান চৌধুরী।

নীলফামারী-৪

বিএনপির অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর সরকার, জামায়াতের আব্দুল মুনতাকিম, জাতীয় পার্টির সিদ্দিকুল আলম সিদ্দিক, জাতীয় পার্টির জয়নাল আবেদীন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টিও মির্জা মো. শওকত আকবর (রওশন), ইসলামী আন্দোল বাংলাদেশের শহিদুল ইসলাম, বাসদের মাইদুল ইসলাম, এলডিপির নুর মোহাম্মদ, স্বতন্ত্র থেকে রিয়াদ আরফান সরকার, এসএম মামুনুর রশিদ, শাহরিয়ার ফেরদৌস ও জোবাইদুর রহমান হীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

