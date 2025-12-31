  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১১:০০ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজবাড়ী জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজবাড়ী জেলা শাখার ৯৯ সদস্যবিশিষ্ট নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে মো. রাশিদুল ইসলাম রাশেদকে আহ্বায়ক এবং আবু রায়হান রাফিকে সদস্য সচিব করে আগামী ৬ মাসের জন্য অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদ।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি রিফাত রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুঈনুল ইসলাম এবং মুখ্য সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আহ্বায়ক-সদস্য স‌চিব ছাড়াও কমিটিতে একজন সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, যুগ্ম আহ্বায়ক ১২ জন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব, যুগ্ম সদস্য সচিব ১১ জন, মুখ্য সংগঠক, সিনিয়র মুখ্য সংগঠক ৩ জন, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ৪ জন, সংগঠক ২৫ জন, মুখপাত্র, সিনিয়র সহ মুখপাত্র, সহ মুখপাত্র ১৩ ও ২৪ জনকে সদস্য করা হয়েছে।

নবগঠিত কমিটির আহ্বায়ক মো. রাশিদুল ইসলাম রাশেদ জানান, কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ও কর্মসূচির আলোকে রাজবাড়ী জেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এবং নতুন বাংলাদেশ গড়তে তিনি কমিটির সব সদস্যসহ সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

