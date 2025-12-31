  2. দেশজুড়ে

৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু

জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ১১:০৩ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘন কুয়াশার কারণে ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটের দিকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে পুনরায় এ রুটে ফেরি চলাচল শুরু করে ঘাট কর্তৃপক্ষ।

এর আগে ভোর সাড়ে ৪টা থেকে ঘন কুয়াশার কারণে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার দিনগত মধ্যরাতের পর থেকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে বুধবার ভোররাত সাড়ে ৪টা থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় ঘাট কর্তৃপক্ষ।

এদিকে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েন দক্ষিণাঞ্চল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকামুখী যানবাহন ও যাত্রীরা। দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় দৌলতদিয়া প্রান্তের সড়কে নদী পারের অপেক্ষায় আটকা পড়ে বেশ কিছু যানবাহন।

বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, ‘কুয়াশার ঘনত্ব কমে আসায় সকাল ৯টা ৩৫ মিনিট থেকে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। সিরিয়ালে যানবাহনের চাপ নেই। এ রুটে ফেরি বন্ধের খবর শুনে যানবাহনের চালকরা বিকল্প রুট ব্যবহার করেন, যার কারণে যানবাহনের চাপ তেমন থাকে না। বর্তমানে এ রুটে ছোট-বড় ১৫টি ফেরি চলাচল করছে।’

