স্কুল শিক্ষার্থীকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার ৩
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে এক স্কুল শিক্ষার্থীকে অপহরণের অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের নয়ানখাল এলাকার হাসেম আলির ছেলে আশরাফ আলি( ২৫), তপন মিয়ার ছেলে জাহিদ হোসেন (২২) ও সফিকুল ইসলাম ভুট্টুর ছেলে সালমান হোসেন (২১)।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে ভুক্তভোগী কিশোরীকে উত্ত্যক্ত করে আসছেন। গত সোমবার রাতে ভুক্তভোগী টয়লেটে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলে তাকে আসামিরা জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে তাদের উপজেলা মুশা পাকার মাথা এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন।
কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর বলেন, এক স্কুল শিক্ষার্থীকে অপহরণের ঘটনায় মামলা দায়ের করা হলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আমিরুল হক/এনএইচআর/এমএস