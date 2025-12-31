সারজিস আলমের ৩৩ লাখ টাকার সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি নেই

সারজিস আলমের ৩৩ লাখ টাকার সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি নেই
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়-১ আসন থেকে ১১ দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। নির্বাচনি হলফনামায় তিনি নিজের পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ব্যবসা। এই ব্যবসা থেকে বছরে ৯ লাখ টাকা আয় আসে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে কী ব্যবসা করেন তা স্পষ্ট করেননি সারজিস আলম।
হলফনামা সূত্রে জানা গেছে, সারজিস আলমের নগদ অর্থ রয়েছে তিন লাখ ১১ হাজার ১২৮ টাকা। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা আছে এক লাখ টাকা। তার নামে দানকৃত কৃষি জমির পরিমাণ ১৬ দশমিক ৫০ শতক, যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকা। তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করেছেন স্নাতকোত্তর। কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তার নামে কোনো বাড়ি, গাড়ি বা ভবন নেই। তবে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আয়কর রিটার্নে সারজিস আলম তার মোট আয় দেখিয়েছেন ২৮ লাখ ৫ হাজার টাকা।
আয়কর রিটার্ন অনুযায়ী তার মোট সম্পদের মূল্য ৩৩ লাখ ৭৩ হাজার ৬২৮ টাকা। এমনকি তিনি ৫২ হাজার ৫০০ টাকা আয়করও পরিশোধ করেছেন।। তবে হলফনামায় তার স্ত্রীর আয়, সম্পদ বা কোনো গহনার কথা উল্লেখ করা হয়নি।
নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চগড়-১ আসনে সারজিস আলম ছাড়াও আরও সাতজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ নওশাদ জমির, জাসদের সাবেক সংসদ সদস্য নাজমুল হক প্রধান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) আল রাশেদ প্রধান, গণঅধিকার পরিষদের মাহাফুজার রহমান, বাংলাদেশ লেবার পার্টির ফেরদৌস আলম, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের সিরাজুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির আব্দুল ওয়াদুদ বাদশা।
