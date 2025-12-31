  2. দেশজুড়ে

ঝোপে মিললো পুলিশের লুট হওয়া কার্তুজসহ দেশীয় অস্ত্র

প্রকাশিত: ০৬:০৭ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের একটি ঝোপ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাঁচ রাউন্ড চায়না রাইফেলের গুলি ও চার রাউন্ড শর্টগানের কার্তুজসহ দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের চাঁদকাশিপুর এলাকায় থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

ধারণা করা হচ্ছে, কার্তুজগুলো জুলাই আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া।

ডিবি সূত্র জানায়, অবৈধ অস্ত্র মজুতের তথ্য পাওয়ার পর অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে চাঁদকাশিপুর থেকে বেতুয়া বাজার সড়কের পাশে অস্ত্রগুলো একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির পাশে ঝোপের মধ্যে বস্তায় লুকানো ছিলো। এরমধ্যে,দেশীয় তৈরি দুটি পাইপগান, একটি এলজি, পাঁচ রাউন্ড চায়না রাইফেলের গুলি ও চার রাউন্ড শর্টগানের কার্তুজ রয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে বলেন, অস্ত্রগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। যাচাইবাছাই শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন বলেন, উদ্ধারকৃত কার্তুজগুলো ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থানা থেকে লুট হওয়া কার্তুজের অংশ হতে পারে। অস্ত্র ও কার্তুজের উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের জন্য তদন্ত চলছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যত্থানের দিন নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী ও চাটখিল থানায় অগ্নিসংযোগ করে অস্ত্রাগার লুট করে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় তিন পুলিশসহ আটজন নিহত হয়।

