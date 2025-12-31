থার্টিফার্স্ট নাইট
কুয়াকাটায় বাতিল হচ্ছে হোটেল বুকিং, নেই কোনো আয়োজন
থার্টি ফার্স্ট নাইটকে কেন্দ্র করে বছরের শেষ সূর্যাস্তকে উপভোগ করতে কুয়াকাটা সৈকতে প্রতি বছর পর্যটকদের ভিড় জমে। তবে এবার হয়েছে ব্যতিক্রম। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক পালনের অংশ হিসেবে এবং গত ৩-৪ দিন শীতের প্রকোপ বাড়ায় হোটেলগুলোতে অগ্রিম বুকিং বাতিল হচ্ছে। পাশাপাশি বড় আয়োজন না থাকলেও বাতিল করা হয়েছে ইনডোর আয়োজনও।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বিকেলে সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে দেখা যায়, গোটা সৈকতে জোয়ারে ভেসে আসা ছোট ছোট ঝিনুক যেন পর্যটকদের স্বাগত জানাতে কার্পেটের মতো বিছিয়ে রয়েছে। সাগরের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট পর্যটকবাহী ওয়াটার বাইক, স্পিডবোট, ট্রলার, লঞ্চ ও ডিঙি নৌকা। বছরের শেষ সূর্যাস্ত দেখতে পর্যটকরা সৈকতে ভিড় করেছেন। কেউ কেউ শেষ সূর্যাস্তের ছবি-সেলফি তুলছেন।
হোটেল সিকদার রিসোর্ট অ্যান্ড ভিলাসের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার মো. আল-আমিন উজ্জ্বল জাগো নিউজকে বলেন, ‘থার্টি ফার্স্ট নাইট উপলক্ষে কুয়াকাটায় বড় কোনো আয়োজন নেই। তাই আমরা ইনডোরে পর্যটকদের জন্য প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলাম। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শোকে আমরা সব ইনডোর প্রোগ্রাম বাতিল করেছি।’
তিনি বলেন, ‘আজ থেকে তিন দিনের ভালো বুকিং ছিল। তবে সকাল থেকে প্রায় ২০ শতাংশ রুম বুকিং বাতিল হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে আমরা শোকের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি।’
কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইব্রাহিম ওয়াহিদ জানান, প্রথম শ্রেণির হোটেলগুলোতে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ রুম বুকিং রয়েছে। তবে মাঝারি ও তৃতীয় শ্রেণির হোটেলগুলোতে বুকিং সংখ্যা একদমই কম।
কুয়াকাটা হোটেল মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মোতালেব শরীফ বলেন, ‘প্রতি বছর খুব বেশি আয়োজন না থাকলেও পর্যটকদের আগমন থাকে চোখে পড়ার মতো। তাই বেশিরভাগ হোটেলগুলো ইনডোরে আয়োজন করে। তবে গত তিন-চারদিন ধরে অনেক শীত পড়া এবং খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক নেমে আসায় অনেক হোটেলে বুকিং বাতিল হচ্ছে। পর্যটকদের আগমন খুব কম।’
ট্যুরিস্ট পুলিশ কুয়াকাটা রিজিয়নের সহকারী পুলিশ সুপার হাবিবুর বলেন, আতশবাজিসহ সব নিষিদ্ধ কাজ যেন না ঘটে, সেদিকে আমরা খেয়াল রাখছি। রাত ১০টা থেকে সৈকতে বিভিন্ন স্তরের নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন টিম বিভিন্ন স্পটে নিয়োজিত থাকবে।
