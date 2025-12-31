কুমিল্লায় থানা চত্বরে কনস্টেবলকে কুপিয়ে জখম

কুমিল্লায় থানা চত্বরে কনস্টেবলকে কুপিয়ে জখম
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানা চত্বরে গরু প্রবেশে বাধা দেওয়ায় পুলিশকে কুপিয়ে জখম করেছে বাহাদুর হোসেন বাদল (১৯) নামের এক যুবক। এ ঘটনায় তাকে আটক করেছে পুলিশ।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) গুলজার আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বাদল চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার লক্ষ্মীপুর গ্রামের মানিক মিয়ার ছেলে। আহত কনস্টেবলের নাম শরিফুল ইসলাম।
পুলিশ সূত্র জানায়, বাদল নিয়মিত চৌদ্দগ্রাম থানার বাউন্ডারির ভিতরে গরু নিয়ে প্রবেশ করেন। গরুগুলো বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও ফুল গাছ নষ্ট করে। বাদলকে পূর্ব থেকেই গরু নিয়ে প্রবেশে একাধিকবার নিষেধ করা হয়। গত মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে বাদল একাধিক গরু নিয়ে থানা চত্বরে ঢুকে। এ সময় কনস্টেবল শরিফুল ইসলাম বাধা দেন। এতে বাদল ক্ষিপ্ত হয়ে তার হাতে থাকা দা দিয়ে শরিফুলের মাথায় কোপ দেন। এ সময় শরিফুলের চিৎকার শুনে থানার ভিতর থেকে পুলিশ সদস্যরা এসে বাদলকে আটক করে।
চৌদ্দগ্রাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) গুলজার আলম বলেন, এ ঘটনায় বাহাদুর হোসেন বাদলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের শেষে বুধবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
