কুমিল্লায় থানা চত্বরে কনস্টেবলকে কুপিয়ে জখম

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
‎কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানা চত্বরে গরু প্রবেশে বাধা দেওয়ায় পুলিশকে কুপিয়ে জখম করেছে বাহাদুর হোসেন বাদল (১৯) নামের এক যুবক। এ ঘটনায় তাকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) গুলজার আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাদল চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার লক্ষ্মীপুর গ্রামের মানিক মিয়ার ছেলে। আহত কনস্টেবলের নাম শরিফুল ইসলাম।

‎‎পুলিশ সূত্র জানায়, বাদল নিয়মিত চৌদ্দগ্রাম থানার বাউন্ডারির ভিতরে গরু নিয়ে প্রবেশ করেন। গরুগুলো বিভিন্ন প্রজাতির ফল ও ফুল গাছ নষ্ট করে। বাদলকে পূর্ব থেকেই গরু নিয়ে প্রবেশে একাধিকবার নিষেধ করা হয়। গত মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে বাদল একাধিক গরু নিয়ে থানা চত্বরে ঢুকে। এ সময় কনস্টেবল শরিফুল ইসলাম বাধা দেন। এতে বাদল ক্ষিপ্ত হয়ে তার হাতে থাকা দা দিয়ে শরিফুলের মাথায় কোপ দেন। এ সময় শরিফুলের চিৎকার শুনে থানার ভিতর থেকে পুলিশ সদস্যরা এসে বাদলকে আটক করে।

‎চৌদ্দগ্রাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) গুলজার আলম বলেন, এ ঘটনায় বাহাদুর হোসেন বাদলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের শেষে বুধবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জেআইএম

