কু‌ড়িগ্রামে নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের ৫ সদস্য আটক

প্রকাশিত: ১০:০০ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার সাঁটানোর ঘটনায় নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) কুড়িগ্রাম শহরের খলিলগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় কু‌ড়িগ্রাম থেকে রংপুরগামী একটি মিনি বাসে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

পু‌লিশ জানায়, শহরের কলেজমোড়সহ একাধিক জায়গায় নিষিদ্ধ সংগঠন হিযবুত তাহরীরের পোস্টার সাঁটানো হয়। খবর পেয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযানে নামে থানা ও ডিবি পুলিশ। পরে বিকেলে খলিলগঞ্জ বাজারসংলগ্ন এলাকা থেকে রংপুরগামী একটি মিনিবাসের গতিরোধ করে ভেতরে থাকা সন্দেহভাজন পাঁচ তরুণকে আটক করা হয়।

আটকরা হলেন জাবের আল রাফিয়ান (৩০), সাকিবুল হাসান (২৪), শামীম হোসেন (২৫), ফাহমিদ হাসান (৩৪) এবং মাহমুদুর রহমান (২৫)। তাদের বাড়ি যশোর, ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, নাটোর ও মাদারীপুরে।

জাবের আল রাহিয়ান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সাকিবুল হাসান ও শামীম হোসেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাহমিদ হাসান ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ফার্মেসি এবং মাহমুদুর রহমান বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুটেক্স) শিক্ষার্থী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কুড়িগ্রাম সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও‌সি) জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। সব নিশ্চিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুড়িগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার ফজলে রাব্বি বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হবে।

