এসএসসি টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় ভৈরবে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

এসএসসি টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় ভৈরবে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা
এসএসসি টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য (ফেল) হওয়ায় ভৈরবে তামিম (১৬) নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সে শহরের পলতাকান্দা এলাকার মৃত আবু সাঈদ মিয়ার ছেলে। স্থানীয় বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পৌর শহরের পুলতাকান্দা এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তামিম গত মাসে টেস্ট পরীক্ষা দেয়। গতকাল মঙ্গলবার স্কুলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হলে তামিম জানতে পারে সে ৪ বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। এ কারণেই তার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এছাড়াও, এই ঘটনায় পরিবার থেকে তাকে বকাবকি করে। তার নিজ বাসার রুমে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি লাগিয়ে ফাঁসি নেয়।
এ বিষয়ে তামিমের মা কামরুন্নাহার বেগম বলেন, আমি আজ বিকেলে বাসা থেকে বের হয়ে বাইরে একটি কাজে যাই। এ সময় বাসায় আমার ছেলে ছাড়া কেউ ছিল না। টেস্ট পরীক্ষায় ৪ বিষয়ে ফেল করলে তার মন খারাপ হয়। আমি তেমন কিছু বলিনি, তবে একটু বকা দিয়েছি। সন্ধ্যায় আমি বাসায় ফিরে তার রুম বন্ধ দেখে তাকে দরজা ধাক্কা দিলে সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙে দেখি সে ফাঁসিতে ঝুলে আছে। পরে প্রতিবেশীদের জানিয়ে মরদেহ নামানো হয়। রাত সাড়ে ১০টায় তার নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করে।
এ বিষয়ে ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আতাউর রহমান আকদ জানান, শিক্ষার্থীর পরিবারের স্বজনদের অনুরোধে বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
রাজীবুল হাসান/এএমএ