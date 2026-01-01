  2. দেশজুড়ে

বরগুনা

দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়ে মিছিল, জানেন না জামায়াতের প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪২ এএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে ভোট চেয়ে মিছিলের অভিযোগ উঠেছে। তবে কারা এ মিছিল বের করেছে তা জানেন না বলে দাবি জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদের।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাতে বরগুনা-২ আসনের পাথরঘাটা উপজেলায় এ মিছিল বের করা হয়। এসময় পাথরঘাটার নবনিযুক্ত ইউএনওর বিরুদ্ধে ‘ষড়যন্ত্র মানি না মানবো না’ বলেও স্লোগান দেন তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বরগুনা-২ আসনের পাথরঘাটা পৌরশহরে একটি মিছিল বের করা হয়। এসময় মিছিল সহকরে পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন তারা। তবে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই মুখে মাস্ক পরিহিত ছিলেন। এসময় তারা ‘না-রায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর’ ও ‘সৎ লোকের শাসন চাই দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাই’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে পাথরঘাটায় মনোনয়নপত্র জমা নিতে বিলম্ব ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ তুলে বরগুনা-২ আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ইসরাত জাহানের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান ও বরগুনা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. নূরুল ইসলাম।

এ ঘটনায় আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন বরগুনা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান মো. নূরুল ইসলাম।

তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘আগামী ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এর আগেই দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়ে একাধিকবার মিছিল করা হয়েছে। গত ১৮ তারিখও একই ধরনের মিছিল হয়েছে। প্রতি পদে পদে তারা নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি জানেন না বলে জানিয়েছেন। আজ আবারো তারা মিছিল করেছেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করেছি। আমাদের নেত্রীর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত, আমি বর্তমানে ঢাকায় আছি। টেলিফোনে খবর পেলাম পাথরঘাটায় দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়ে মিছিল বের করা হয়েছে।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ বলেন, ‘বিষয়টি আমি জেনেছি, তবে ঘটনাটি রহস্যজনক। এ মিছিল আমাদের না। এ মিছিল কারা করেছে তা রহস্যজনক। আমাদের বেকায়দায় ফেলার জন্য এই মিছিল। এছাড়াও পাথরঘাটায় আমাদের দায়িত্বশীল যারা আছেন তারা বলেছেন এ মিছিলের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় সংগঠনকে বিবৃতি দিতে বলেছি।’

আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ইসরাত জাহানের মুঠোফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি প্রতিবেদকের কল কেটে দেন।

এ বিষয়ে পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা বলেন, মিছিল বের করা হয়েছে জানতে পেরেছি। তবে কারা বের করেছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নুরুল আহাদ অনিক/এফএ/এএসএম

