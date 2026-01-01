  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে স্কুলছাত্র

প্রকাশিত: ০১:৪৯ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
রাজবাড়ীর বিনোদপুরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় ছোড়া গুলিতে সিফাত নামে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ুয়া এক স্কুলছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে সে ফরিদপুর মে‌ডিকেল কলেজ হাসপাতালে চি‌কিৎসাধীন।

আহত সিফাত রাজবাড়ী সদর উপজেলার বিনোদপুর কলেজপাড়া এলাকার সবজি ব্যবসায়ী‌ মো. শফিকুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে হামলার সময় গুলিবিদ্ধ হয় শিশু সিফাত। তার পেটের উপরের অংশে, বক্ষপিঞ্জরের নিচে গু‌লি লাগে। তখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়দের সহায়তায় শিশুটিকে তার প‌রিবার দ্রুত রাজবাড়ী জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মো. নুরুল আজম শিশুটিকে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করেন এবং দ্রুত সার্জারির সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

শিশুর বাবা শফিকুল ইসলাম জানান, রাতে তারা সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ হট্টগোল ও ভাঙচুরের শব্দ পেয়ে উঠে ঘরের বাইরে আসেন। এ সময় তার সন্তান সিফাতও বাইরে এসে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে সিফাতের পেটে গু‌লি লাগে।

রাজবাড়ী সদর থানার খোন্দকার জিয়াউর রহমান জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে দু’পক্ষের মধ্যে গোলাগু‌লির ঘটনা ঘটেছে। এতে এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়ে ফ‌রিদপুরে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় পু‌লি‌শি অভিযান ও তদন্ত অব্যাহত আছে। যোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

