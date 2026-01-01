  2. দেশজুড়ে

পাবনায় অস্ত্র-গুলিসহ আটক ৪

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
পাবনায় অস্ত্র-গুলিসহ আটক ৪

পাবনায় বিশেষ অভিযানে তিনটি অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গুলিসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকালে বিষয়টি জানান পাবনা ডিবি পুলিশের ওসি রাশেদুল ইসলাম।

আটকরা হলো, পাবনা পৌর সদরের বলরামপুর এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে মিজানুর রহমান মামুন ওরফে বাঙাল মামুন (৪৭), মৃত কোবাদ শেখের ছেলে আরিফ হোসেন (২৫), শিবরামপুর এলাকার আব্দুস সোবাহানের ছেলে ফিরোজ হোসেন (৩৫) ও পূর্ব শালগাড়িয়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রিপন হোসেন (৩৫)।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের মনসুরাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি রিভলবারসহ চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ জব্দ করা হয়।

এ সময় দুজনকে আটক করা হয়। অপর দুটি পৃথক অভিযানে পাবনা শহরের দক্ষিণ রাঘবপুর এলাকায় শায়েস্তা খান রোডে একটি ফ্ল্যাট বাসা থেকে ৫৩ রাউন্ড পিস্তলের গুলি এবং পূর্ব শালগাড়িয়া এলাকার একটি বাসা থেকে তিন রাউন্ড তাজা গুলিসহ দুজনকে আটক হয়। এছাড়া একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে পাবনা সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।