বরগুনায় অর্ধকোটি টাকার অবৈধ জাল জব্দ, ৩ জেলেকে জরিমানা

বরগুনায় অর্ধকোটি টাকার অবৈধ জাল জব্দ, ৩ জেলেকে জরিমানা
মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বিশেষ কম্বিং অপারেশনের অংশ হিসেবে বরগুনার বিভিন্ন নদীতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ জাল জব্দ করেছে জেলা মৎস্য বিভাগ। এ সময় অবৈধ জাল দিয়ে মাছ শিকারের দায়ে তিন জেলেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। বিষয়টি সন্ধ্যায় নিশ্চিত করেছেন বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন।
জেলা মৎস্য বিভাগ সূত্র জানায়, মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বরগুনা সদরসহ ছয়টি উপজেলার বিভিন্ন নদী এলাকায় মোট সাতটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ২১টি বেহুন্দি জাল এবং সাত হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা।
এছাড়া অভিযান চলাকালে ১০ কেজি জাটকা উদ্ধার করা হয়। অবৈধ জাল ব্যবহার করে মাছ শিকারের অভিযোগে তিন জেলেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, জব্দকৃত অবৈধ জাল ঘটনাস্থলেই আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এছাড়া উদ্ধারকৃত জাটকা স্থানীয় মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং অবৈধ জাল নির্মূলের লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।
নুরুল আহাদ অনিক/কেএইচকে/জেআইএম