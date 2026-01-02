জনগণ ইসলামী দলকে ভোট দিতে প্রস্তুত: ডা. তাহের
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে জামায়াতের প্রার্থী ও দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ এখন দুইটি পক্ষে অবস্থান করছে। একটি পক্ষে একটি রাজনৈতিক দল, অন্যদিকে আপামর জনতা ইসলামী জোটের পক্ষে। গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিট বাস্তবায়নে ও চাঁদাবাজমুক্ত সুন্দর বাংলাদেশ গঠনে জনগণ ইসলামী দলকে ভোট দিতে প্রস্তুত রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের কনকাপৈত ইউনিয়ন জামায়াত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য করে ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, এই নির্বাচনকে উৎসবমুখর করতে দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে ভোট চাইতে হবে। এদেশের মানুষ এখন দুর্নীতিমুক্ত দলেকে ক্ষমতায় আনতে চায়। বিশেষ করে তরুণরা এবার ইসলামী জোটকে ভোট দিয়ে আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর।
জামায়াতে ইসলামীর কনকাপৈত ইউনিয়ন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধায়ক ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলার সাবেক আমির ভিপি সাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় কনকাপৈত ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা হাসান মজুমদার, কনকাপৈত ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন মজুমদার, ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি পেয়ার আহমেদসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/জেআইএম